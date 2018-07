AMLO perfila reformas prioritarias que implementará en su administración

Andrés Manuel López Obrador propuso a las bancadas electas de diputados federales y senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), realizar proyectos para 12 cambios a leyes y reglamentos en el Congreso de la Unión, para dar forma a su plan de gobierno.

En conferencia de prensa, señaló que la agenda propuesta pasa por crear la ley reglamentaria del artículo 127 Constitucional para que ningún funcionario público, de ninguno de los tres poderes, gane más que el presidente.

Reformar el artículo 108 para que se elimine el fuero a todos los niveles.

Se contempla también reformar el artículo 108 para que se consideren delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Modificación o revocación de leyes de la llamada Reforma Educativa en coordinación con el secretario de Educación Pública. Establecer en el Artículo tercero de la Constitución, el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles escolares. Y analizar las reformas requeridas a las leyes de administración pública para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

En el punto 12 se plantean cambios en leyes y reglamentos para ajustar la estructura administrativa del gobierno federal al plan de austeridad republicano, lo cual implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones, delegaciones en los estados y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Conviene aclarar que ningún trabajador de base será despedido. El ajuste de personal se dará como lo expusimos públicamente: en los niveles de funcionarios llamados de confianza, es decir, en los niveles más altos de la administración, no es ninguna novedad, lo dije en todas las plazas públicas, llegó el momento de que el Gobierno se apriete el cinturón”, destacó Andrés Manuel López Obrador.

También adelantó que ya se busca destino para el avión presidencial.

Ya se está buscando una relación con la Boeing para lo del avión presidencial, la idea es venderlo, no perder dinero, que se venda en lo que vale, pero no me voy a subir a ese avión”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.