AMLO y Peña Nieto se reúnen hoy a las 6 de la tarde en Palacio Nacional; después, el presidente electo emitirá un mensaje. La reunión fue confirmada a la prensa desde la casa de transición de López Obrador.

También desde la casa de transición de AMLO, Marcelo Ebrard reveló que la primera ministra británica, Theresa May, felicitó al presidente electo de México por su triunfo en la elección del pasado primero de julio.

Ayer, Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia que lo acredita como presidente electo de México, su mandato inicia el próximo 1 de diciembre.

Sus primeras palabras como presidente electo fueron para recordar a Emiliano Zapata y para agradecer a quienes lo acompañaron en su lucha, principalmente dirigentes y líderes sociales que ya no están.

Durante la sesión solemne en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo escuchaban en primera fila invitados especiales, entre ellos, Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI, y el panista Ernesto Cordero, presidente del Senado. También estaban magistrados y consejeros de la Judicatura, encabezados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar. Además, los consejeros del INE y los comisionados del INAI, entre otros.

Ante todos, AMLO se comprometió a respetar a los poderes de la Unión y a los órganos autónomos en todas sus decisiones.

No habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes”, apuntó.