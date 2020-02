AMLO: No creo en la pena de muerte

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó la aplicación de la pena de muerte como alternativa para disminuir la violencia e inseguridad.

Yo no creo en la pena de muerte. No creo que sea una alternativa. Creo en el ser humano, considero que no sea una solución lo de la pena de muerte”, reiteró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Estoy a favor de la paz y la justicia, estoy convencido que el ser humano es bueno por naturaleza y que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar conductas antisociales. Los mexicanos somos buenos, no nacemos malos, son las circunstancias y lo tengo probado”, afirmó.