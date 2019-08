Sin presionar, AMLO buscará acuerdos con partidos políticos para reducir gastos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que buscará acuerdos con los dirigentes de partidos políticos para que reduzcan sus gastos y prerrogativas y pedirá al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reunirse con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos para lograr un acuerdo conjunto a fin de que renuncien a parte del financiamiento público para el próximo año.

Si en este caso puede regresar etiquetado ese dinero a la Secretaría de Hacienda y el partido que reduzca sus gastos y prerrogativas pueda manifestar en qué quiere que se utilice el dinero. Eso sería muy bueno. (…) Hoy le voy a pedir a la Secretaría de Hacienda que hable con los consejeros del INE y también que hable formalmente con los dirigentes de los partidos. Qué tal que se logre un acuerdo conjunto, no lo descartemos”.

López Obrador dijo que la convocatoria está comenzando “y a lo mejor” sí se logra con los que voluntariamente lo hagan, es decir, se buscarán mecanismos.

Todos los días haré ese llamado, si se trata de obtener fondos para la educación y la salud. Todos me van a ayudar. No es presionar a nadie, es voluntario, pero sí hacerlo público, transparente, la vida pública cada vez más pública. Quién es quién en la congruencia. Quién es quién en ayudar al prójimo”, y en ese sentido celebró que Morena se haya pronunciado ayer al respecto.

El mandatario insistió en su llamado a los partidos políticos para que actúen de manera consecuente, no pueden estar recibiendo tanto dinero, tienen que reducir sus gastos, tienen que devolver el dinero, un porcentaje de esas prerrogativas.

El consejero residente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que existe una ruta legal para que los partidos políticos no reciban, en su totalidad, el presupuesto que les fue asignado para el 2020, y recordó que esa ruta fue establecida tras los terremotos de 2017.

Esa vía es que se le notifique al INE que no quieren recibir una parte de las ministraciones, es decir, del dinero que se les entrega mensualmente a los partidos / Si eso ocurre, el INE simplemente y sencillamente no les deposita esa cantidad y la regresa a la Tesorería de la Federación. Esa es la única vía legal que existe, que el INE ya ha hecho pública para que esto proceda, pero esto es un asunto que le compete a los propios partidos políticos y son los propios partidos políticos, los que deben decidir, en ejercicios de su autonomía, si, digámoslo así, disminuyan o no la recepción del dinero que les corresponde”, dijo.