AMLO responde a Panteón Rococó tras críticas por rifa del avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le respondió al grupo de rock mexicano Panteón Rococó tras las críticas de la agrupación por la rifa del avión presidencial en las que expresaron que México se merece un “Gobierno más serio”.

Fíjense que hoy estaba yo leyendo que se enojaron los del Panteón Rococó, que por qué se va a rifar el avión, o sea, me salieron muy formales. Dicen que eso no es serio, esa no es una política sería, pero yo los respeto mucho”, dijo en conferencia de prensa AMLO.