AMLO asegura que tiene la tarea de pacificar Michoacán ‘sin declararle la guerra a ningún grupo’

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que tiene la tarea de pacificar Michoacán ‘sin declararle la guerra a ningún grupo delictivo’.

López Obrador aseguró que su gobierno busca proteger a la gente y atende las causas que originan la inseguridad y la violencia.

El presidente de México dijo que la verdadera confrontación con los grupos de la delincuencia organizada va en el sentido de quitarles a los jóvenes para evitar que se formen semilleros en los grupos delictivos.

“El que no puedan contar con un ejército de reserva para delinquir porque antes no se atendía a los jóvenes, no había ningún programa de atención a los jóvenes, nada más se les llamaba ‘ninis’, de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan, pero no se hacía nada para garantizar el derecho de los jóvenes a la educación y ni garantizar el derecho de los jóvenes al trabajo”, dijo.