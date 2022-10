Ordenes de Aprehensión sobre Caso Ayotzinapa se Pueden Reactivar: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que las ordenes de aprehensión sobre el caso Ayotzinapa se pueden reactivar, sí se cumplen con todos los procedimientos legales.

López Obrador refirió que un grupo con intereses en que no se resuelva el caso Ayotzinapa quiso dinamitar la decisión judicial de que se procesará a los 20 miembros del Ejército Mexicano implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos.

“Por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25, los que estaban ahí, sino que habían 80. Mi interpretación, porque yo siempre digo lo que pienso, es de que cuando se dio la instrucción de que se judicializara, de acuerdo con el informe, y había personas que contaban con protección o que posiblemente no querían que se les juzgara o se les iniciaran procesos, entonces quisieron dinamitar la decisión judicial, pensando que si metía nada más ya no se iba actuar sobre los que estaban como responsables en el informe”.