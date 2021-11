AMLO ordena poder a disposición del MP a elementos de GN que dispararon contra migrantes en Chiapas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó hoy, 3 de noviembre de 2021, que ordenó poner a disposición del Ministerio Público a los elementos de la Guardia Nacional que dispararon contra migrantes en Chiapas.

Durante su conferencia mañanera, el presidente condenó el actuar de la Guardia Nacional en Chiapas por disparar contra un vehículo en el que viajaban migrantes y dejar un muerto y varios heridos.

El mandatario calificó el suceso de “un hecho muy lamentable”. Habló de “dos migrantes” fallecidos, si bien hasta el momento la Guardia Nacional ha informado de un solo migrante, de origen cubano, muerto en el suceso.

“Sí, no se detuvieron. Pero (los migrantes) no hicieron más que salir rápido sin detenerse. De frente estaba la patrulla de la Guardia Nacional. No dispararon, no agredieron, y los de la Guardia Nacional dispararon. Y esto no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes”, consideró el mandatario.