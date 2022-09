Opinión sobre permanencia del Ejército en las calles ‘no se llamará consulta’ y será sin el INE: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que la opinión sobre la permanencia del Ejército en las calles no se llamará “consulta” porque tiene que buscarse el marco legal apropiado, además de que se hará sin la participación del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Tampoco queremos que participe el INE, porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces, no, así no, saldría carísimo, vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos. Pueden ayudar los gobernadores, pueden ayudar los presidentes municipales, pueden ayudar las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos, todos, todos”, dijo en conferencia mañanera.