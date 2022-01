Ómicron no ha generado aumento de hospitalizaciones ‘que pueda rebasarnos’: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseveró que la variante de covid ómicron no ha generado un aumento de hospitalizaciones en México, que pueda rebasar a las autoridades de Salud.

“Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes, sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos”, comentó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.