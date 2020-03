AMLO practica medidas de sana distancia por coronavirus en Oaxaca

Medidas de sana distancia recomendada ante la epidemia de coronavirus se practicaron en la ceremonia conmemorativa del 204 aniversario del natalicio de Benito Juárez que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Guelatao, Oaxaca.

Decenas de personas esperaban al presidente mexicano a la entrada del pueblo natal del benemérito de las Américas.

Cuando llegó, no descendió de su vehículo aunque recibió algunas peticiones por escrito.

En la plaza cívica no estuvieron las multitudes que siempre acuden a esta ceremonia.

“Recuerdo con respeto, con admiración al presidente Juárez y vengo a nutrirme de su fortaleza espiritual, vengo a recordar sus enseñanzas para enfrentar adversidades. Sufrió mucho él y su familia y siempre puso por delante el interés del pueblo, el interés de nuestra patria”, declaró AMLO

En su mensaje, el presidente dijo que Benito Juárez encarna la perseverancia, la resistencia, el no rendirse frente a la adversidad.

“Reitero el compromiso: Todos los años, 21 de marzo, voy a estar aquí siempre, voy a venir aquí a nutrirme, a fortalecerme, a llenarme de principios, de ideales para seguir luchando por la cuarta transformación de la vida pública de México”, aseguró Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Destacó que siendo presidente de México, Juárez impulsó la reforma para separar al Estado de la Iglesia.

“Bajo el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, a veces se confunde y se dice, y se piensa que Juárez era antirreligioso y eso no es cierto, Juárez era anticlerical por las circunstancias que prevalecían en ese entonces nuestro país, de cómo el clero había adquirido un poder descomunal. Y en momentos difíciles cuando Juárez estaba en Veracruz con su equipo cercano, en vez de echarse para atrás, tomó la decisión histórica de proclamar la expropiación de los bienes del clero, esto molestó mucho a los conservadores”, aseveró Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El alcalde de Guelatao le pidió al presidente que el presupuesto para este municipio se entregue directamente a las autoridades tradicionales.

“Proponemos ciudadano presidente: acuérdese de la creación de un fondo autónomo depositando confianza en nuestras manos para avanzar integralmente en lo educativo, salud, mejoramiento de vivienda y atención al campo del histórico pueblo”, dijo Federico Hernández Ramírez, alcalde de Guelatao. “Vamos a cumplir con esa petición, vamos a entregar directo los fondos al gobierno de Guelatao para mejoras del municipio(…) Las autoridades son honestas (…) Ya esto no se ve en otras partes, ahora vamos a empezar con la renovación a que esto adquiera valor y se extienda, que cunda el ejemplo en todo México”, declaró AMLO. “Me van a pedir lo mismo en otros municipios, les pido nada más que nos esperen, que veamos cómo resulta el ensayo en Guelatao”, añadió.

El gobernador de Oaxaca pidió la unidad de los mexicanos ante la crisis por el coronavirus.

“Por eso hoy aquí Señor Presidente, le queremos decir que cerramos filas, que aquí no le apostamos a la división; que aquí no sacamos raja política de la contingencia; que aquí no lucramos con lo más sagrado que tienen los mexicanos que es la salud, aquí trabajamos en unidad; aquí sumamos, no restamos; aquí multiplicamos, no dividimos; aquí sabemos trabajar en unidad, por eso desde aquí aquellos que le apuestan a que la emergencia se convierta en crisis, zozobra o muerte les recordamos lo que alguna vez Juárez le escribió a Maximiliano cuando dijo: Hay una cosa que escapa a la perversidad y eso es el fallo tremendo de la historia que nos juzgará”, mencionó Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.

