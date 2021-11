AMLO afirma que no tolerará extravagancias, tras renuncia de Santiago Nieto a la UIF

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no tolerará extravagancias en funcionarios de su gobierno, tras la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, luego del escándalo provocado por su boda celebrada en Antigua, Guatemala.

Te recomendamos: Renuncia de Santiago Nieto fue ‘buena decisión’; Pablo Gómez es ‘íntegro, honesto, incorruptible’: AMLO

“Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias , ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana”, declaró AMLO en su conferencia mañanera desde el Estado de Colima.

López Obrador indicó que el responsable de la oficina de la UIF no puede estar envuelto en casos de corrupción y debe contar con buena fama pública.

“No vamos a tolerar la corrupción, no vamos a tolerar la impunidad y es también muy importante la autoridad moral, no se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública”, señaló.