No tengo temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó este martes que no tiene ningún temor para ser investigado y está dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se le involucre.

Te recomendamos: Pío López Obrador y David León deben ser investigados, dice AMLO

“Este caso de mi hermano, claro que voy si me convocan de la Fiscalía. Ya lo he dicho, no es la primera vez que voy a defenderme y siempre he salido de la calumnia ileso, y aprovecho también para hablar de los que me acusan”.