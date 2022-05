‘No tenemos médicos’, responde AMLO a críticas ‘conservadoras’ por contrato de 500 doctores cubanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió a las críticas “conservadoras” ante su decisión de contratar a 500 médicos cubanos, afirmando que en nuestro país no hay doctores

En conferencia mañanera, el presidente puntualizó que no hay médicos porque el sistema de corrupción que existía dejó de invertir en la educación pública y quería privatizar le educación.

Insistió que con en los exámenes de admisión para la carrera de Medicina tenían 125 preguntas y sólo aceptaban a los que contestaban correctamente 123 de estas preguntas. Dijo que con esa política “inhumana, antisocial y absurda” llevó a que no haya médicos generales y mucho menos especialistas.

López Obrador enfatizó que el compromiso de su gobierno busca garantizar el derecho a la salud.

Aseguró que los médicos cubanos ganarán lo mismo que ganan los médicos mexicanos.

“Lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobre, más apartadas, no hay pediatras”, sentenció.