AMLO no tendrá el Presupuesto de Egresos de regalo: PRI

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, señaló que la bancada de Morena no podrá dar de regalo de cumpleaños al presidente de la República, el Presupuesto de Egresos de la Federación que se discute este sábado en la Cámara de Diputados.

Te recomendamos: Diputados de oposición amagan con no aprobar la reforma eléctrica

“Estoy seguro que Morena hoy no le da el regalo presupuestal al presidente, es más, yo creo que ni el domingo, todo depende del tiempo que se desarrolle, pero nosotros no vamos a bajar ninguna reserva, se le agüitó a Morena su regalo, se le mojó la pólvora, no van a poder festejar hoy un Presupuesto, toda la población de México sabe que ese Presupuesto va manchado de ilegitimidad”, dijo Rubén Moreira, coordinador del PRI.