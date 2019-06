AMLO: No se pueden poner todos los huevos en una canasta

En Jesús María, Aguascalientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó apoyos de los programas de Bienestar a adultos mayores entre otros beneficiarios.

Frente a pobladores, a legisladores y al gobernador, Martín Orozco, llamó a emprender cambios en la forma de producir.

Es necesario diversificarse, es la lección a aprender luego de que el presidente de Estados Unidos buscó imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, un riesgo que, reconoció, no se ha eliminado.

“Afortunadamente se logró un acuerdo y no entraron en vigor esos aranceles, eso dio mucha tranquilidad, mucha calma. Ya no hay ese riesgo, cuando menos durante un tiempo no vamos a tener esa amenaza. Hablando con el gobernador, decíamos que había que diversificar la economía en Aguascalientes. Es su planteamiento y yo estoy totalmente de acuerdo. No se pueden poner todos los huevos en una canasta, no se puede estar apostando nada más a la industria automotriz, hay que diversificar las actividades económicas, porque si hay problemas en una rama de la economía, si se tienen otras se puede salir adelante, pero si todo depende de un solo sector, ahí sí ya es más difícil”, indicó el presidente López Obrador.

Diversificar la producción y mantenerse en unidad, apuntó el gobernador, le ayudaría a México a enfrentar de mejor manera situaciones externas.

“Empieza la elección de Estados Unidos y tenemos que estar cada día más unidos, trabajar juntos, defender este país, apoyar al presidente en las decisiones complejas que se deben de tomar. Y ahí está Aguascalientes con usted, tomando esas decisiones, apoyándolo, estando no atrás, sino a un lado de lo que viene, de cómo este México tiene que seguir siendo fuerte, este México tiene que seguir también tendiendo la mano a quien menos lo tiene”, apuntó Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes.

El gobierno cumple su parte del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles, al atender el fenómeno migratorio con respeto a los derechos humanos, y con un logro adicional, dijo el presidente.

“Se logró que se aceptara en Estados Unidos que se les ayude a los países centroamericanos, porque la gente no se echa a andar por gusto, lo hace por necesidad. Ayer me dio mucho gusto escuchar al presidente Trump diciendo que estaba buscando recursos para apoyar a los países centroamericanos. ¿Saben de dónde salió esa idea? De México, México fue el que propuso ese plan”, señaló López Obrador.

A los pobladores de Jesús María y municipios cercanos, el presidente les llamó a participar en los cambios que busca el gobierno, como el combate a la corrupción y a la impunidad.

“No lo puede hacer un solo hombre, una mujer, no es el presidente, el gobernador, la presidenta o presidente municipal. No. Tenemos que ser todos, empujar para que salgamos adelante, y hay que empujar al elefante, porque a veces el gobierno es un como un elefante reumático y mañoso que cuesta trabajo hacerlo que camine. Por eso necesitamos todos ayudar a empujar al elefante”, dijo el presidente López Obrador.

En el avance de la entrega de los programas de bienestar, se dijo, en Aguascalientes ya se entrega la pensión para adultos mayores a más de 74 mil personas.

Con información de Carmen Jaimes.

LLH