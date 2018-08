AMLO no presionó por libertad de Elba Esther, dice Alfonso Durazo

AMLO no presionó por la libertad de Elba Esther Gordillo, dice Alfonso Durazo en entrevista para Despierta con Loret. El nominado para encabezar la futura Secretaría de Seguridad Pública dijo que el proceso avanzó a favor de la maestra y que no tiene nada que ver con la campaña.

-¿López Obrador incidió o presionó para que ella quedara totalmente libre?, preguntó Carlos Loret.

No lo creo, francamente no lo creo, no son nuestros tiempos para actuar. Nuestra responsabilidad inicia a partir del primero de diciembre y es a partir de esa fecha que asumiremos la responsabilidad completa de cualquier decisión que tome el aparato público”.