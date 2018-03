AMLO no llegará a ningún lado, asegura Meade

José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos por México a la Presidencia, respondió a la declaración de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, acerca de que analiza presentar amparos para impedir la entrega de contratos para la construcción del nuevo aeropuerto.

“Me parece que no va a llegar a ningún lado y no solamente en los amparos sino en la elección. Yo creo que ahora sí ya estamos viendo lo que implica en términos de cancelar opciones de desarrollo en el futuro. Lo que implica en términos de cancelar la posibilidad de que 450 mil personas tengan un empleo. El riesgo que implica para las 40 mil que ya están ahí trabajando, el riesgo que implica como visión de país. Ni modo que no tengamos en el Valle Metropolitano un aeropuerto que esté a la altura de lo que los mexicanos necesitamos”, afirmó Meade.

Meade habló tras participar en el Foro Internacional Sobre Perspectivas Económicas para México, organizado por la Federación Nacional de Economistas.

Con información de Susana López.

RMT