No he leído las declaraciones de Carlos Urzúa, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo que no conoce las declaraciones que hizo en una entrevista el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a un semanario.

No la he leído, no he tenido tiempo porque imagínese estamos levantando no solo el sistema médico que estaba por los suelos, estamos levantando al país porque imperaba y reinaba la corrupción, eso es lo que más nos preocupa y ocupa, ya mañana hablamos de los otros temas, de la política o de la politiquería”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.