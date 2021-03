AMLO no intervendrá en conflicto entre Putin y Biden, que será ‘pasajero’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México no intervendrá en el conflicto que actualmente mantienen los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin; tensión diplomática que calificó como un mal momento que será pasajero.

López Obrador señaló que México se apegará a sus principios de política exterior escritos en la Constitución.

El presidente mexicano deseó que haya buena relación entre los gobiernos y los pueblos del mundo, que no haya confrontación y mucho menos guerra.

“Nosotros no tenemos por qué meternos, también un principio en ese artículo es el de la no intervención; son principios básicos, rectores, que tienen que ver con nuestra historia y hay que ceñirnos, hay que respetarlos, deseamos que haya buena relación entre los pueblos y los gobiernos del mundo, que no haya confrontación ni mucho menos guerra“.