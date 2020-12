AMLO: no hay obstáculos para que estados compren vacunas contra COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay obstáculo para que los gobiernos estatales compren vacunas contra el COVID-19.

“Como se trata de un asunto de seguridad nacional, se trata de la salud pública, pues corresponde al gobierno federal eso está establecido en las leyes y hay decreto para ese propósito, pero también si ellos quieren comprar la vacuna no hay ningún obstáculo”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Insistió en que no se opone a que empresas privadas puedan importar vacunas contra el COVID y venderla a los que tengan para pagarla solo que habrá que esperar que haya suficientes en el mercado mundial, pero advirtió que no permitirá que privados intenten comprar las que el gobierno está adquiriendo.

“Nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular. Eso si no lo permitiríamos, lo denunciaríamos”, indicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Precisó que, hasta el momento, ninguna empresa mexicana ha solicitado al gobierno algún permiso para importar vacunas y detalló que las vacunas que requieren doble dosis se les dará a médicos y enfermeras y se buscará que las de una sola dosis sea para adultos mayores y población en general.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que clausuraron dos distribuidoras de oxígeno industrial porque estaban vendiendo producto para consumo humano, como pacientes con COVID.

“Han sido dos casos en el país, ambos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde esos dos casos fueron cerrados porque es oxígeno que no es para consumo humano sino para uso industrial, aunque el cierre lo hicimos por no exhibir precios. Hay otras cuatro que tuvieron suspensión siguen operando, pero llevan un proceso ante Profeco por distintos temas”, dijo Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.

Durante la conferencia, el presidente fue informado del fallecimiento del compositor Armando Manzanero.

“Yo tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero, es algo muy triste, don Armando Manzanero un gran compositor, de lo mejor del país, además un hombre sensible, también en lo social, le enviamos a sus familiares, a los amigos, a los artistas, a todos los cantautores, nuestro pésame, nuestro abrazo, por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México, y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa, ya se termina, nada más vamos a ponerlo si lo tienen, pues es este y recordarlo siempre con cariño”, manifestó López Obrador.