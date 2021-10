AMLO no abordó con gobernadora la venta de niñas en Guerrero, afirma que se distorsiona la información

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo una intensa gira por el estado de Guerrero respaldando a la nueva gobernadora Evelyn Salgado y le preguntaron del tema de la venta de niñas en ciertas comunidades de la montaña.

Al visitar el municipio de Metlatónoc, en la montaña guerrerense, el presidente López Obrador anunció que se intensificarán los programas del Bienestar en el Estado.

El acto comenzó con dos horas de retraso debido a que el presidente estuvo atendiendo diversas peticiones de los pobladores.

Acompañado de gran parte de su gabinete, prometió consolidar el sistema de Salud en el estado trasladando la sede de la secretaría de Salud federal a Acapulco, ampliar el programa Sembrando Vida, reforzar la erradicación de cultivos de enervantes en la montaña y anunció una inversión histórica de 2 mil 100 millones de pesos para construir caminos de concreto en 21 municipios.

El domingo, en Chilpancingo, anunció un plan de apoyo para las siete regiones del estado en rubros como seguridad, salud, educación, cultura y turismo, a pregunta expresa aclaró que el tema de la venta de niñas en la región, no fue un tema abordado con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

“Ahora que fuimos a La Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: ‘A ver, ¿qué nos dice, o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?’ No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿Qué, acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres? Entonces, toda una campaña en ese sentido. Pero no es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante el manejo de la información o, mejor dicho, la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas. Entonces, en La Montaña y en todo Guerrero y en todo México hay muchos valores, hay una gran reserva de valores en el México profundo para regenerar la vida pública”, concluyó.