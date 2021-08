AMLO no eliminará precio máximo al gas LP pese a protestas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no se eliminará el precio máximo al gas LP pese a las protestas y paros que realizan gaseros en la Ciudad de México, Estado de México y Pachuca.

“No vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal, no es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, no. Son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente. Miren lo que nos hemos ahorrado”, afirmó el Jefe del Ejecutivo Federal.