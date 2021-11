AMLO no descarta tercera dosis de vacuna covid para adultos mayores

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no descartó aplicar una tercera dosis de la vacuna contra la covid para los adultos mayores.

“Ya comenzó la vacunación de 15 a 17 y estamos vacunando a rezagados, y no se descarta una tercera dosis empezando con adultos mayores de protección”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Zacatecas

López Obrador destacó que durante el punto más alto de contagios por covid no faltaron en México las camas y los ventiladores.

“También no nos faltaron las camas, no nos faltaron los ventiladores, no se dejó de atender a la gente, nadie se quedó sin una cama, sin un ventilador, sin un médico, sin un especialista”, dijo.