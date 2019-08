AMLO: No daré un paso atrás en entrega de apoyos a productores del campo

El presidente Andrés Manuel López Obrador preguntó directamente, en una especie de asamblea, a habitantes de Guadalupe Victoria, Durango, si les han llegado los programas sociales que a él le reportaron que sí.

Esto lo quiero checar con ustedes porque para eso vengo también, para que no me vayan a querer engañar. Me dicen que becas, a mil 27 estudiantes de familias de escasos recursos económicos, ¡noooo!, aquí tomo nota. Me están viendo los que manejan estos programas”, comentó López Obrador.

Así preguntó programa por programa hasta que en lo que se refiere apoyos al campo, uno de los asistentes se puso de pie y afirmó que no han recibido lo comprometido. Así le respondió el presidente.

Que ya entregaron lo que era el Procampo, que ahora se llama Producción para el Bienestar. Tengo aquí el informe que ya se está comprando el frijol. No, no, no, no hace falta. Si tú me dices que no, ya tomé la decisión de que va a venir Ignacio Ovalle aquí para aclarar este asunto. Va a venir también el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, a más tardar en una semana”, comentó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El diálogo se dio después de que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, fuera interrumpido en diversas ocasiones por los asistentes ante las cifras que proporcionaba al presidente durante su visita al Hospital Rural de la localidad.

Antes, tras un recorrido por el Hospital Rural IMSS Bienestar de Rodeo, Durango, y tras una jornada de diversas manifestaciones en el país de productores del campo, el presidente aseguró que no dará un paso atrás en la entrega de recursos sin intermediarios, con la finalidad de que el dinero llegue íntegro a los beneficiarios.

Lo que era el Procampo ahora se convierte en Producción para el Bienestar. Se les va a estar entregando un apoyo a los productores, ejidatarios y pequeños propietarios directo. Ya nada de esto se va a entregar a través de intermediario. Nada que ‘yo soy de la Organización Francisco Villa Independiente y dame a mí el dinero que yo lo voy a repartir’. No, primo hermano, eso ya se acabó. Eso no les gusta a algunos y están haciendo movimientos y paros, pero no voy a dar ni un paso atrás”, indicó Andrés Manuel López Obrador.

Durante su gira por los 80 hospitales del IMSS, el primer mandatario habló de las acciones prioritarias de su gobierno en el ámbito de la salud.

Ya tomamos le decisión de incrementar el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos adicionales para resolver cuatro asuntos. Primero, que no falten medicamentos; dos, que no falten médicos y enfermeras, tres, que mejoren las instalaciones. Vamos a regularizar la situación de todos los trabajadores de salud. Se trata de regularizar a más de 80 mil trabajadores del sector salud, antes de que yo termine como presidente van a quedar basificados todos los trabajadores de salud del país”, destacó López Obrador.

El presidente y el gobernador firmaron un acuerdo para trabajar de manera conjunta en el sector.

En Durango estamos listos para apoyar la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar y que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado está abierta para dar toda la información para compartir lo que tenemos con la Secretaría de Salud de su gobierno, para que sumemos esfuerzos”, expuso José Rosas Aispuro, gobernador de Durango.

En los eventos también estuvieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el director IMSS, Zoé Robledo.

Con información de Sarahí Mendez.

LLH