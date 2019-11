AMLO: No existen condiciones para un golpe de Estado en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sentenció este lunes que en México no hay condiciones para un golpe de Estado. Las declaraciones del mandatario surgen luego de la polémica suscitada a raíz de un mensaje que difundió el fin de semana.

Durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, el presidente dijo este lunes que es importante hablar con claridad y sin indefiniciones.

En política la indefinición suele ser funesta, hay que tener mucha claridad”, dijo y señaló que el mensaje de fin de semana lo dio para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones, eso es lo que digo, no hay esas condiciones, para que no se caiga en esa tentación”, dijo López Obrador.

El presidente calificó como “imprudente” la reciente declaración del general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien hace unos días declaró que en México “la sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años gran resentimiento”.

López Obrador dijo este lunes que el general Gaytán Ochoa tiene todo el derecho a manifestarse, pero señaló que en la declaración del general hay una actitud poco mesurada y un lenguaje bastante conservador.

El operativo en Culiacán saco a flote muchas cosas, dice AMLO

El mandatario dijo que todo esto se está enfrentando por la transformación. Añadió que el operativo en Culiacán sacó a flote muchas cosas.

Hizo referencia a los comentarios de algunas personas que señalaron que a su gobierno “le faltaron pantalones” en Culiacán. Agregó que eso se interpreta como una ofensa al Ejército y reiteró que hay una nueva política, pues anteriormente se apostó a la aniquilación del contrario, lo cual no va a volver a suceder.

López Obrador sentenció que cambiar eso por el respeto a los derechos humanos y por cuidar la vida lleva tiempo, ya que es un proceso. Reiteró que la mayoría de la gente lo apoya y eso incluye a los soldados de México.

El presidente dijo que hay quienes no quieren entender los cambios. Denunció que hay analistas políticos y columnistas que no conocen el país porque no van a los pueblos y no hablan con la gente, y no tienen elementos para comprender que se están dando reacomodos y hay otras condiciones que antes no existían. López Obrador leyó parte del mensaje que publicó el fin de semana.

