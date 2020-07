AMLO no comparte la opinión que hizo Trump sobre COVID-19 en México

Las declaraciones de Donald Trump señalando el peligro de la pandemia de la COVID-19 en México hay que tomarlas teniendo “en consideración que en Estados Unidos están por iniciar formalmente las elecciones”, opinó este lunes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Te recomendamos: Melania Trump pide usar cubrebocas pese a escepticismo de su esposo

Este domingo, el presidente de Estados Unidos pidió que los medios de su país se centraran también en la evolución de la pandemia en México y Brasil, no solo en su país, que es el más golpeado por el coronavirus.

“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México”, señaló en una entrevista televisiva.

Ante esas palabras, López Obrador recordó su reciente visita a Washington para remarcar que las relaciones entre los dos Gobiernos “son muy buenas” y que no se trata de “vecinos distantes”.

“Respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar como se dice coloquialmente”, insistió.