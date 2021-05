AMLO: No caigamos en la tentación de hablar de temas electorales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes 31 de mayo de 2021 durante su conferencia matutina en Palacio Nacional no caer en la tentación de hablar de temas electorales, a unos días de las elecciones del 6 de junio.

“Nada más quiero comentarles dos cosas, una de forma y otra de fondo, la de forma es que nos quedan tres días porque además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas, entonces que estos tres días, y desde luego jueves y viernes, no hablemos de cuestiones político electorales, no lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación”, dijo a los reporteros.

El presidente agregó que hay muchas pasiones desbordadas y nerviosismo y sugirió a los presentes no preguntarle sobre el tema electoral. Solicitó no usar la mañanera para hablar de los candidatos a las elecciones del 6 de junio.

“Ojalá no me pregunten de este tema, que no se mencione a personas, que no se utilice está plataforma que la ven muchos ciudadanos para venir a de ir ‘el candidato de este partido es un sinvergüenza’, o este candidato está haciendo bien las cosas, o son víctimas de calumnias”, dijo.

Así mismo, López Obrador pidió respetar el acuerdo que el gobierno federal firmó con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos.

Reiteró que no debe haber fraude electoral, que no se use el dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato o partido.

Con información de Presidencia de la República

AAE