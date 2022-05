‘Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos’: AMLO ante 100 mil casos en México

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que “ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora”, por lo que defendió la labor de búsqueda que realiza su administración, pese a superar esta semana la cifra histórica de más de 100,000 personas no localizadas.

López Obrador fue cuestionado porque el pasado lunes 16 de mayo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó más de 100,000 personas no localizadas desde 1964, desde que hay registro.

Aunque el mandatario culpó a los gobiernos anteriores de la crisis de violencia, los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) muestran que casi un tercio de las desapariciones vigentes han ocurrido desde que asumió el poder, en diciembre de 2018.

“Puede ser que los buscamos y que antes no, es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres , y a partir de que llegamos se empezó a clasificar”, justificó López Obrador.

Familias de desaparecidos se han manifestado en semanas recientes para denunciar que López Obrador ha incumplido su promesa de reunirse con ellas y apoyarlos.

“Siempre me he reunido con ellos. Sí (se mantiene ese compromiso) y es un asunto de convicciones. Nosotros no somos falsos”, respondió al ser cuestionado al respecto.