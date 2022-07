AMLO niega que se proteja o persiga a Peña Nieto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó hoy, 11 de julio de 2022, que su gobierno esté protegiendo o persiguiendo al expresidente Enrique Peña Nieto y aseguró que se actúa con transparencia.

“No, nosotros actuamos con transparencia y lo vamos a seguir haciendo”, dijo en conferencia mañanera.

Recordó que agradeció a Peña Nieto porque no se metió en la elección presidencial, como lo hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón.

López Obrador refirió que cuando Pablo Gómez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le informó que había una investigación sobre Peña Nieto le dijo que eso lo tenía que ver la Fiscalía General de la República.

Dijo que no establece relaciones de complicidad con nadie, pero que sus adversarios hablan de pactos y acuerdos y quisieran que se ocultara información.

El presidente López Obrador insistió en que desde que tomó posesión su planteamiento es no perseguir a nadie.

“Mi planteamiento fue que viéramos hacia adelante y que empezáramos a dar el ejemplo nosotros de gobernar con honestidad”.

López Obrador recordó que sugirió que el juicio a los presidentes por corrupción se hiciera si el pueblo lo demandaba en una consulta popular.

Refirió que incluso él dijo que votaría en contra en esa consulta.

“No es mi fuerte la venganza”, dijo y aclaró que la justicia no solo es castigar sino prevenir que no se cometan delitos.

El presidente dijo que se hizo la consulta pero no fue vinculatoria porque no participaron suficientes ciudadanos y su gobierno ya no presentará denuncias.

