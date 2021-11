AMLO niega renuncia de Jorge Alcocer, secretario de Salud

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó hoy, 22 de noviembre de 2021, la renuncia del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Dijo estar muy contento y satisfecho con el desempeño del funcionario.

“Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de Salud así, quizá antes, pero que yo recuerde no. Premio Nacional de Ciencias, pero, sobre todo, una gente muy humana, honesto. Imagínense, cómo lo vamos a cambiar”, dijo durante su conferencia mañanera.