AMLO niega que Santiago Nieto vaya a sustituir a Gertz Manero en FGR

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, negó hoy, 22 de diciembre de 2021, en su conferencia mañanera que Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), vaya a sustituir a Gertz Manero en la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detalló que es mucha la imaginación al pensar que se va a cambiar a Alejandro Gertz Manero y señaló que está muy satisfecho con la labor del fiscal general de la República.

“Es mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal Gertz Manero , no hay ninguna razón, no podría hacerse legalmente y nosotros, presidente, titular del Ejecutivo está satisfecho con la labor del fiscal general de la República”, dijo AMLO .

Sobre el encuentro que tuvo Santiago Nieto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el presidente López Obrador comentó que fue “entrevista normal y amistosa”.

“El encuentro de Santiago Nieto con el secretario de Gobernación es normal que se dé la entrevista, el secretario de Gobernación tiene entre otras virtudes que no se pela con nadie, busca la conciliación, me ayuda mucho, yo también no me peleo con nadie”, señaló AMLO.