AMLO niega que haya candidato definido para 2024 y enlista quién podría sustituirlo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este lunes 5 de julio de 2021 que haya un candidato definido para 2024 y enlistó algunos nombres de personas que podrían sustituirlo cuando termine sexenio.

Durante su conferencia de prensa, el presidente recordó que él se someterá a una consulta sobre la revocación de mandato y aseguró que no le preocupa porque la gente le va a mantener su apoyo.

Admitió que le preocupa más “la ciencia y el creador, lo que permita la naturaleza y el creador”, para terminar en septiembre de 2024 y retirarse.

Aseguró que es el presidente de más edad en la historia de México y bromeó acerca de que sus adversarios aseguran que está chocheando.

Insistió en que sus convicciones no le permitirían estar más tiempo en el poder.

“Soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección, yo ya voy a terminar. Si el pueblo lo decide así, si el creador me lo permite, si la naturaleza también yo voy a estar hasta finales de septiembre de 2024 y a partir de entonces me jubilo, no vuelvo a participar en política, en nada”.