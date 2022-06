AMLO niega que crimen organizado domine el 30% de México como señalan en EUA

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que el crimen organizado domine el 30% del territorio en México como señalan agencias de Estados Unidos (EUA).

“No es lo que dicen las agencias estadounidenses, de que el 30% del territorio está dominado por el crimen organizado en México, no es cierto, lo podemos probar. Hay estados donde no hay homicidios”, refirió AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que la violencia en México no es generalizada y que la mitad de los estados no tienen un problema que se refleje en homicidios.

Indicó que en el Estado de México, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Sonora, se concentran el 50% de los homicidios dolosos registrados en el país por los enfrentamientos entre grupos criminales.

El Presidente de México aseguró que las bandas delictivas surgieron en el periodo neoliberal, por lo que no son grupos criminales nuevos.

“¿Por qué una cosa baja y la otra no? Pues está muy vinculada con las bandas que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal, no son nuevos, son los mismos, que vienen desde Calderón y se fortalecieron en los últimos tiempos”, señaló.

Refirió que las bandas más conocidas son: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, y Cartel del Golfo, entre otras.

AMLO aseguró que hay estados en donde predomina un cártel fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos.

“Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Por ejemplo, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios”, declaró.