AMLO niega persecución contra científicos del Conacyt

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó hoy, 11 de octubre de 2021, que exista por parte de su gobierno una persecución contra científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“No, es que habían de estos señores, señoras, con todo respeto, quienes estaban abusando. Es lo mismo, dinero del presupuesto público, aquí ya se informó, se entregaba al Conacyt, pero el Conacyt se lo transfería a estas empresas, dinero de todos los mexicanos, empresas que tienen recursos para pagar sus investigaciones, a las mismas empresas éstas y, igual, se derrochaba el dinero y se utilizaba para propósitos que no tienen nada que ver con la innovación tecnológica ni con la ciencia”, dijo durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Dijo que se trataba de grupos que tenían privilegios, como “castas divinas”, en lo intelectual, en el periodismo.

El presidente dijo ser partidario de que no haya impunidad para nadie y que se aplique la ley parejo. Añadió que no por ser científico se tiene derecho a robar.

Puntualizó que nadie tiene derecho a robar, sea quien sea, y que debe haber justicia. Insistió en que se tiene que procurar que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas, que no se utilice la ley con propósitos políticos, electorales, como era antes.

Con información de Presidencia de la República

AAE