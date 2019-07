AMLO niega intervención en Congreso de BC para ampliar gobierno de Jaime Bonilla

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, negó en su conferencia de prensa matutina de este martes alguna intervención en el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años la gubernatura de Jaime Bonilla en el estado.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que el Tribunal Electoral resolverá si existe una cosa indebida o una manipulación en la votación de los diputados en Baja California, que aprobaron que la próxima gubernatura sea por cinco años en lugar de dos.

Si hay una manipulación o una cosa indebida, lo van a resolver los del Tribunal Electoral a ellos les corresponde; lo que sí puedo asegurar es que nosotros no intervenimos, no hay como era antes la línea de la Presidencia, no nos metemos en esto; hay un abanico de puntos de vista hay algunos que están a favor y quienes en contra”, comentó el presidente de México.