AMLO niega estar en contra de las mujeres y se manifiesta a favor de sus derechos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó estar en contra de las mujeres y se manifestó a favor de sus derechos.

López Obrador señaló que la mayor parte de los servidores públicos del más alto nivel en su Gobierno son mujeres.

El presidente de México comentó que gracias a su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller se enteró lo que significaba la campaña en redes sociales “Rompe el pacto”.

“Empiezo a escuchar ‘rompe el pacto’, ‘rompe el pacto’. No miento me enteré de lo que era eso hace 5 días porque mi esposa me dijo: ¿Oye qué es esto de romper el pacto?, y ya después me dijo que era “rompe el pacto patriarcal”, deja de estar apoyando a los hombres”, contó López Obrador.