AMLO Niega Contubernio con la Delincuencia Organizada; ‘Está Bien Pintada la Raya’, Afirma

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó que haya contubernio con la delincuencia organizada como, aseguró, ocurría en las administraciones anteriores; y afirmó que en su gobierno “está bien pintada la raya”’.

“No, no, porque el frío sabe dónde se arrima, si no se establece complicidad con nadie, no hay ninguna posibilidad de contubernio y aquí está bien pintada la raya, una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia”, declaró AMLO durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.