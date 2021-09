AMLO niega confrontación con EEUU por pedir que se retire el bloqueo a Cuba

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista una confrontación con Estados Unidos (EEUU) por pedirle que retire el bloqueo a Cuba, en su discurso de conmemoración de los 211 años de la consumación de Independencia de México.

Te recomendamos: ‘Viva la amistad entre Cuba y México’, dice Díaz-Canel durante discurso en desfile militar del 16 de septiembre

“No hay ningún problema, quisieran nuestros adversarios los conservadores que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas, no va a ser así. Que no les gustó el que se haya invitado al presidente de Cuba, pues no tienen razón porque nosotros tenemos muy buena relación con el Gobierno de Cuba, como tenemos buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”, manifestó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.