Ni Ford crearía tantos empleos como Sembrando Vida en Veracruz: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que ni la automotriz Ford crearía tantos empleos como el programa Sembrando Vida en Veracruz.

“Si se viniera a Veracruz toda la fábrica automotriz de Ford no se generarían. Si vinieran de Estados Unidos a instalar las plantas de Ford, no se generarían los 68 mil empleos que está generando Sembrando Vida en Veracruz / son 160 mil hectáreas. Agreguemos que así la gente no tiene que emigrar, que el campesino puede quedarse a trabajar en su comunidad, en su pueblo. Agreguemos que, de esta manera estamos contribuyendo a mejorar el medio ambiente / produce paz y tranquilidad“, dijo López Obrador.