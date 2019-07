AMLO dona a Naucalpan rancho confiscado al crimen organizado para construir universidad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donó este jueves al gobierno de Naucalpan, Estado de México, un rancho confiscado al crimen organizado para construir una universidad y el cual no fue adquirido durante la pasada subasta de bienes donde lo recaudado fue entregado a comunidades de Guerrero.

Con este programa, que es muy importante, entre otras cosas porque no solo es devolver al pueblo lo que es del pueblo, sino el que se haga de manera transparente. Porque había la mala costumbre de hacer confiscaciones de bienes, de dinero y no se sabía a dónde iba a parar lo que se incautaba. Ahora es público, es de dominio público, aquí se entrega un predio y hay el compromiso de que se va a construir una universidad y entre todos le vamos a dar seguimiento. No se oculta nada”, dijo el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.