AMLO no quiere entrar en polémica por el muro de Trump

AMLO (Andrés Manuel López Obrador) no quiere entrar en polémica por el muro de Trump. El presidente electo fue cuestionado sobre la nueva mención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que México pagará por el muro fronterizo.

Yo no quiero tratar ese tema porque es obvia mi respuesta, no necesito decirlo, además quiero que se mantenga una relación de respeto mutuo, y no quiero dar motivo para polémicas sobre este tema”, apuntó López Obrador.

Reveló que ya ha recibido ofertas concretas para la venta o renta del avión presidencial y las aeronaves del gobierno federal empleadas para el traslado de altos funcionarios públicos, y que se revisan ya, apuntó, las concesiones para licitar las grandes obras de infraestructura de la próxima administración.

En la conferencia de prensa, confirmó que no ha sido invitado al sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

No, no me han invitado, pero yo no puedo ir porque ya tengo compromisos, y como no me llegó la invitación ya hoy es viernes ya no podría suspender los compromisos. Pero, sí quiero decirles, para que no se vaya a mal interpretar, que ha habido muy buena relación con el presidente Peña, y con su gobierno, no hay confrontación”, declaró.