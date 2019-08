AMLO responde sobre niña con cáncer que murió por presunta falta de medicamento

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, respondió en su conferencia de prensa matutina de este viernes sobre el caso de la niña con cáncer que murió por la falta de la medicina y dijo que se está atendiendo el desabasto del medicamento.

Te recomendamos: IMSS dará metotrexato al Hospital Infantil para dar tratamiento a niños con cáncer

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que se investiga el caso de la niña y destacó que “se tiene que castigar a los responsables”.

El presidente López Obrador comentó que no se puede mentir, ni crear una campaña de desprestigio.

Afirmó que hay inconformidad de quienes vendían medicamentos, porque “se pasaban, se rayaban, el año pasado se compraron 90 mil millones de pesos en medicamentos y tres empresas vendieron el 70 de las medicinas al Gobierno federal”.

El presidente López Obrador destacó que se están investigando a las empresas que tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos.

El mandatario federal recordó que el Gobierno de México no permitirá la corrupción ante la falta de medicamentos.

Vamos a suponer que una niña o un niño este en el hospital y aceptando sin conceder de que no tiene el medicamento, qué sociedad somos si la enfermera, si el médico o cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño, de todas maneras, hay que investigarlo y no tiene por qué faltar el medicamento”, comentó el presidente de México.