‘Mucho ayuda el que no estorba’: AMLO a oposición que bloqueará sus iniciativas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a la oposición que “mucho ayuda el que no estorba”, luego de que anunciaron que bloquearán sus iniciativas de reforma electoral y que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“No es nada nuevo, es lo que han hecho, es estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar”, declaró AMLO en su conferencia mañanera desde el estado de Oaxaca.