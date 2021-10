AMLO moviliza a todo el Gobierno federal para apoyar a Guerrero

En Chilpancingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Apoyo Guerrero con acciones de todo el gabinete que estuvo aquí presente, y en todos los ámbitos de Gobierno, seguridad, salud, educación, cultura, turismo, entre otros, para mejorar las condiciones de vida de las siete regiones de este, que es uno de los estados más pobres del país.

Se refuerzan todos los programas sociales, se amplía “Sembrando Vida” a los 85 municipios, con 10 mil sembradores más, se refuerza también “Jóvenes Construyendo el Futuro”, dos herramientas, dijo, para cambiar cultivos ilícitos por alimentos, y para alejar a los jóvenes de la tentación de ingresar a las bandas criminales.

“Es quitarles a los de las bandas a los jóvenes, o que no enganchen a los jóvenes los de las bandas de la delincuencia llamada organizada, o del crimen, que no los jalen, que les quitemos ese semillero, ese ejército de reserva, es importantísimo el que el programa ‘Sembrando Vida’ llegue como una opción, como una alternativa para sustituir estos cultivos por la siembra de alimentos”, dijo López Obrador.

Reveló que, a petición de la gobernadora, el Gabinete de Seguridad sugirió a dos mandos de la Marina Armada de México como secretarios de seguridad del Estado, y del municipio de Acapulco.

Se prevé la construcción en total de 24 cuarteles de la Guardia Nacional en el estado, con atención especial en Iguala, Acapulco y Chilpancingo.

En la montaña se reforzará la erradicación de cultivos de enervantes como la marihuana, la amapola y la cocaína.

En materia de salud se anunció el mejoramiento de la infraestructura de 150 centros de salud, para el Instituto Estatal de Cancerología se adquirirá un acelerador lineal para el tratamiento de cáncer con la inversión de 175 millones de pesos.

En materia de turismo, el titular del ramo hizo relevantes anuncios.

“A partir del próximo año llevaremos a cabo un evento de talla internacional que se llama Down Hill en el que participan 12 naciones, habrá 45 mil espectadores, ya quedó para el próximo tianguis del año siguiente la versión 46 para Acapulco será del 22 al 25 de mayo”, mencionó Miguel Torruco, secretario de Turismo.

La gobernadora Evelyn Salgado determinó la venta de casa “Acapulco”, y la casa de la representación del Gobierno de Guerrero en la Ciudad de México como punto de partida de las acciones de austeridad qué, dijo, serán la característica de su administración, así como el combate a la corrupción.

El presidente habló de la venta de niñas en la alta montaña de Guerrero, donde estuvo este sábado.

Dijo que puede haber casos, pero no es una práctica generalizada, ni exclusiva de las comunidades pobres.

“Eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿Qué acaso la prostitución nada más está con los pobres?, entonces toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie”, dijo López Obrador.