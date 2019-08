AMLO: Si Morena se corrompe, renunciaría y pido que le cambien nombre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que si el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se corrompe, presentará su renuncia y pedirá que le cambien de nombre a esa fuerza política.

Si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echa a perder, no solo renunciaría, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no lo usaran porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país y no se debe manchar”, advirtió AMLO en su conferencia de prensa matutina.