AMLO propone cambiar la visión de migrantes en la región

Los embajadores y encargados de negocios de las 22 naciones del Grupo de América Latina y el Caribe acudieron al llamado de Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta planteada en el encuentro privado, de casi una hora, fue construir una visión común del futuro de la región como estrategia para enfrentar los retos de la globalización con políticas conjuntas y respeto a los derechos humanos, dijeron Marcelo Ebrard y el embajador de Haití, decano del grupo diplomático, en conferencia de prensa.

No estamos hablando nada más de relaciones comerciales, que son muy importantes, sino de recuperar la dimensión de la política, de la visión común del futuro, vivimos un mundo en cambio, en transformación, tendencias proteccionistas en algunos países, nuevos conflictos en el orden global, debilitamiento de las instituciones multilaterales, proteccionismo, y en ese entorno tenemos que hacer cambios los países hermanos de América Latina y el Caribe”, señaló Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores.

Se propuso cambiar la visión con la que se trata el tema migratorio en la región.

Guy Lamothe, embajador Haití en México

No estamos pensando en alambradas, ni en muros, ni en contenciones, ni militarización. Estamos pensando en programas de desarrollo, y estamos pensando como ya lo dijo el embajador, en migraciones reguladas de común acuerdo, para el gobierno que va a encabezar el presidente López Obrador, los migrantes no son criminales, hay que revisar y hay que cambiar el enfoque. Hay un gran encuentro en ese tema, los flujos migratorios hay que regularlos, hay que no sólo respetar los derechos humanos sino dejar de pensar que el migrante es alguien que está fuera de la ley simplemente porque nosotros lo decimos”, afirmó Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores.