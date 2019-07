No quiero que los jóvenes se echen a perder, dice AMLO

En el municipio de Buenavista, Michoacán, al que calificó como uno de los más inseguros y violentos de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que rescatará a los jóvenes que han sido fichados por la delincuencia organizada por falta de oportunidades y por la desintegración familiar.

Te recomendamos: Existe déficit de médicos para atender necesidades: AMLO

Dijo que el programa social “Jóvenes Construyendo el Futuro” les ofrece la oportunidad de aprender un oficio y ganar un salario mientras se capacitan.

Los tenemos que atender y competir en este terreno con la delincuencia organizada, decir: A ver, tú te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede más, porque yo le voy a dar opciones a los jóvenes, porque no quiero que te los lleves, no quiero que los jóvenes se echen a perder, vamos a trabajar así”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Seguirá la misma estrategia ante el incremento del consumo de drogas, que atribuyó al abandono en que dejaron a los jóvenes los gobiernos anteriores.

Reiteró que encabeza una transformación en la vida de México en donde ya no cabe el modelo neoliberal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que continuará apoyando a los más necesitados. (Gobierno de México YouTube)

Dijo que hay algunos que todavía no alcanzan a entender que eso ya se terminó y que la agenda de México ya no se dicta desde el extranjero.

Reiteró que continuará apoyando a los más necesitados y que si eso es ser populista, que lo apunten en la lista.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, informó que para pagar a los maestros puso a la venta un paquete de 30 activos del gobierno del estado, principalmente propiedades incautadas al narco y el avión estatal.

Después en Coalcomán, el presidente se reunió con la comunidad del Hospital Rural, bajo un fuerte aguacero.

Elogió a los migrantes mexicanos que envían a sus familiares 35 mil millones de dólares al año, que es la principal fuente de ingresos que tiene México.

Informó de la deuda pública que dejaron los expresidentes: Dijo que Vicente Fox la dejó en un billón 700 mil millones de pesos, Felipe Calderón en 5 billones 200 mil pesos y Enrique Peña Nieto en 10 billones.

No va a crecer esa deuda, ese es mi compromiso ¿Cómo le vamos a hacer? La fórmula es sencilla: no permitir la corrupción y no permitir los lujos en el gobierno, calculamos que nos vamos a ahorrar con estas dos medidas alrededor de 800 mil millones de pesos”, indicó López Obrador.

Por la mañana, en Uruapan, dijo que no conoce la entrevista que dio a un semanario, el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

No la he leído, no he tenido tiempo porque imagínese estamos levantando no solo el sistema médico que estaba por los suelos, estamos levantando al país porque imperaba y reinaba la corrupción, eso es lo que más nos preocupa y ocupa, ya mañana hablamos de los otros temas, de la política o de la politiquería”, comentó López Obrador.