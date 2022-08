México requiere ‘más inteligencia que fuerza’ contra la violencia; ‘abrazos, no balazos’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México requiere “más inteligencia que fuerza” para enfrentar la violencia que azota al país; dijo que, aunque no les guste a muchos la estrategia de seguridad es “abrazos, no balazos“.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, AMLO reiteró que la estrategia de seguridad que su gobierno encabeza requiere de tiempo, porque no nada más son las medidas coercitivas, sino atender las causas de la violencia.

“Es atender las causas, no nada más lo coercitivo, es que haya mejores condiciones de vida, de trabajo, empleo, que mejoren los salarios, que no se empobrezca el pueblo, que se atienda a los jóvenes, que se moralice la vida pública, y eso lleva trabajo. No es nada más tener leyes severas, las amenazas de mano dura”, argumentó.