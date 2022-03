México es un país seguro, con tranquilidad y paz, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró hoy, 29 de marzo de 2022, en su conferencia mañanera que México es un país seguro, con tranquilidad y paz, luego del incidente ocurrido en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje a los turistas que visitan México, luego de lo ocurrido en el aeropuerto de Cancún donde la caída de unos anuncios provocó pánico entre los pasajeros, quienes pensaron que se trataba de una presunta balacera.

AMLO explicó que México es un país con tranquilidad, con paz, en donde la violencia está limitada a muy pocas regiones del país y que tiene que ver con el enfrentamiento de bandas del crimen organizado.

“México es un país con tranquilidad, con paz, que la violencia está en limitada a muy pocas regiones el país y que tiene que ver más con el enfrentamiento de bandas, ya no es el tiempo de antes cuando se le declaró la guerra a la delincuencia organizada que perdieron la vida muchos inocentes y que llegaron a llamarles daños colaterales, ya eso no, afortunadamente no sucede”, comentó AMLO.